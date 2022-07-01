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تكنولوجيا

باحثون أمريكيون يبتكرون “روبوت” بحجم ذبابة.. لعمليات الإنقاذ والاستطلاع

By admin


يعمل باحثون أمريكيون بمعهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا على تطوير روبوت طائر، بحجم الذبابة، ويزن ما يقارب مشبك الورق، بغرض استخدامه في مهام البحث والاستطلاع والإنقاذ.

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وطوّر باحثو معهد “ماساتشوستس” الأمريكي، وفق تقرير نشرته “ديلي ميل” عضلات اصطناعية صغيرة لهذه الروبوتات، تسمح لهم بالتجول بخفة حركة تشبه الحشرات، ووجد المهندسون طريقة لتضمين جزيئات صغيرة جدًا في هذه العضلات الاصطناعية، مما يعني أنها تصدر ضوءًا ملونًا أثناء الطيران، حسب موقع “العربية”.

ووفق ما أعلنه الباحثون، يمكن للروبوتات استخدام هذا الضوء للتواصل مع بعضها البعض، كما يمكن حتى استخدامها للإشارة والمساعدة في حالات الطوارئ، فعلى سبيل المثال، إذا تم إرسال الروبوت في مهمة بحث وإنقاذ إلى مبنى منهار، يمكن للروبوت الذي يعثر على الناجين استخدام الأضواء للإشارة إلى الآخرين وطلب المساعدة.

من جانبه، قال كبير الباحثين المشاركين في تطوير الروبوت الجديد، كيفن تشين: “تقليديًا، المواد المضيئة بالكهرباء مكلفة للغاية، ولكننا الآن نحصل على هذا التألق الكهربي مجانًا؛ لأننا نستخدم المجال الكهربائي فقط بالتردد الذي نحتاجه للطيران”.

وبتعديل التركيبة الكيميائية لجزيئات الزنك يغير لون الضوء المنبعث، وهو ما مكن الباحثين من صنع جزيئات خضراء وبرتقالية وزرقاء، ووجدوا طريقة لجعل العضلات الاصطناعية تصدر ضوءًا متعدد الألوان ومنمقًا.

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