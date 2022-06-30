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تكنولوجيا

عاصفة شمسية جديدة خلال ساعات تؤثر على الأرض بقوة

By admin


حذر العلماء من أن الأرض يمكن أن تهزها عاصفة شمسية خلال ساعات بعد أن انفتح صدع في الغلاف المغناطيسي للأرض بسبب عاصفة شمسية سابقة وقعت منذ أيام.

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خلال الأيام الماضية تعرضت الأرض لعاصفة مغنطيسية أرضية ، صدمت العلماء لأنه على عكس العواصف الشمسية الأخرى ، لا يبدو أن هذه العاصفة ناتجة عن توهج شمسي، فعادة تحدث هذه العواصف بسبب الانفجارات الكبيرة التي تحدث على سطح الشمس ، والتي يشار إليها باسم التوهجات الشمسية. هذه التوهجات نفسها ناتجة عن صراعا أو تقاطع أو إعادة تنظيم خطوط المجال المغناطيسي للنجم.

في غضون دقائق بعد الانفجار ، تقوم التوهجات الشمسية بشحن الجزيئات الموجودة على الشمس وتسخنها لملايين الدرجات ، مما ينتج عنه موجة من الإشعاع عبر الطيف الكهرومغناطيسي ، من موجات الراديو إلى الأشعة السينية وأشعة جاما.

جاءت أحداث عاصفة شمسية خلال محاذاة نادرة لخمسة كواكب ، مما أعطى المصورين فرصة ممتازة لتصويرها في مواجهة الشفق القطبي الساطع الذي يتكرر خلال أحداث الطقس الفضائي.

منذ وقوع العاصفة في الأيام السابقة، يعتقد علماء الفلك الآن أن هذا الحدث قد حدث بسبب منطقة تفاعل مشتركة الدوران (CIR) ، وهي ظاهرة أكثر ندرة من التوهجات الشمسية.

يتم إنشاء CIRs عندما تلتقي رياح شمسية عند السفر بسرعات مختلفة ، حيث تبدأ الرياح الأسرع في تجاوز الرياح الأبطأ، وفاجأ هذا CIR العلماء لأنه جاء بدون العلامات المعتادة للمغناطيسية الأرضية ، والتي تميل إلى أن تنذر بقذف الكتلة الإكليلية (CME).

أحد أقوى أشكال العاصفة الشمسية ، يحدث CME عندما تقذف الشمس سحابة من الجسيمات المشحونة والتقلبات الكهرومغناطيسية من غلافها الجوي.

عندما تستهدف CME الأرض ، لوحظ أحد التأثيرات المتميزة وهو أن العاصفة الشمسية تعزز الشفق القطبي والأستراليس ، ويظهر الضوء الطبيعي عندما تثير جزيئات الرياح الشمسية الذرات في الغلاف الجوي العلوي للأرض ، مما يجعلها تتوهج.

وفقًا للخبراء في موقع SpaceWeather.com ، عندما ضرب CIR الأرض ، تمكنت العاصفة الشمسية من ‘فتح صدع في الغلاف المغناطيسي لكوكبنا’.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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