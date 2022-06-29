Cedar News
أخبار لبنان والعالم


تكنولوجيا

إصدار تنبيه عاجل من هجوم خطير يستهدف هواتف “أندرويد”!

By admin


قد يتعرض المليارات من مستخدمي “أندرويد” لخطر هجوم جديد يحمل اسم Hermit، يستهدفهم عبر التطبيقات المزيفة التي لديها القدرة على التحكم الكامل في الهاتف وسرقة الصور.

مواضيع متعلقة

عاصفة شمسية مفاجئة ذات “إمكانات تخريبية” تضرب…

أحدها يمطر جواهر.. عام 2022 يتلألأ باكتشافات الكواكب المذهلة

ورصد التهديد الأصلي من قبل فريق Lookout مع غوغل، الذي يؤكد الآن أنه يراقب الخطأ بنشاط ويبلغ المستخدمين إذا تم استهدافهم.

وللحصول على هذه البرامج الضارة على أجهزة “أندرويد”، يستخدم المتسللون تكتيكات جديدة ذكية بما في ذلك إرسال تنبيهات نصية مزيفة تشير إلى أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى التحديث لمواصلة استخدامها. وتبدو هذه التطبيقات تماما مثل الشيء الحقيقي، ولكن بمجرد تنزيلها، سرعان ما تبدأ في إصابة الهاتف بفيروس Hermit.

وقال فريق Lookout: “يتظاهر Hermit بأنه يأتي من كيانات شرعية، أي شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو مصنعي الهواتف الذكية. ولمواكبة هذه الواجهة، يتم تحميل البرامج الضارة وعرض موقع الويب من الشركة المنتحلة في وقت واحد حيث تبدأ الأنشطة الضارة في الخلفية”.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم العثور على خطأ Hermit في متجر Google Play مع لصوص الإنترنت الذين يعتمدون على المستخدمين الذين يقومون بتنزيل التطبيقات والملفات من الويب لإصابتها.

حدّث هاتفك “أندرويد” الآن .. غوغل و”سامسونغ” تصدران تنبيها “حرجا”!
وتقول غوغل إنها قامت الآن بتحديث خدمة Play Protect الخاصة بها وتعمل على تأمين نظام التشغيل من المزيد من الهجمات.

ونشرت Lookout أيضا إرشادات حول كيفية تجنب الوقوع ضحية لـ Hermit على موقعها على الإنترنت مع تقديم المشورة بما في ذلك:

• تحديث هاتفك وتطبيقاتك: غالبا ما تحتوي أنظمة التشغيل والتطبيقات على نقاط ضعف تحتاج إلى تصحيح. قم بتحديثها لضمان حل الثغرات.

• لا تنقر على روابط غير معروفة: من أكثر الطرق شيوعا التي يستخدمها المهاجم لتسليم البرامج الضارة هو إرسال رسالة إليك متظاهرا بكونه مصدرا شرعيا. لا تنقر على الروابط، خاصة عندما لا تعرف المصدر.

• لا تقم بتثبيت تطبيقات غير معروفة: توخ الحذر عند تثبيت تطبيقات غير معروفة، حتى إذا كان مصدر التطبيق يبدو كسلطة شرعية.

• مراجعة تطبيقاتك بشكل دوري: في بعض الأحيان يمكن للبرامج الضارة تغيير الإعدادات أو تثبيت محتوى إضافي على هاتفك. افحص هاتفك بشكل دوري للتأكد من عدم إضافة أي شيء غير معروف.

المصدر: إكسبريس

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
تكنولوجيا

نجم ناج من انفجار مستعر أعظم يحير العلماء بقوته وإشراقه المتزايد

تكنولوجيا

مذنب ضخم يطير قرب الأرض فى تموز.. هكذا يمكننا اكتشاف الزائر

تكنولوجيا

بالفيديو: إجهاض عملية إطلاق صاروخ ناسا “العظيم” قبل إطلاقه بـ29 ثانية

تكنولوجيا

العالم يشهد ظاهرة “اصطفاف الكواكب” الجمعة

تكنولوجيا

تحذير من “جليد يوم القيامة”.. خطر مقبل ينذر بكارثة عالمية

تكنولوجيا

اكتشاف أقرب نظام متعدد الكواكب من الأرض.. ويبعد 33 سنة ضوئية

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

يهدد حياة مليارات البشر.. تحذير من استخراج معادن كويكب سايكي…

ثقب أسود جوال قد يهدد المنظومة الشمسية

بعد أن فجر “القنبلة”..غوغل تعاقب مهندسا كشف…

ميزة جديدة في واتساب.. حذف تلقائي لرسائلك القديمة

وداعا للعطش في الصحراء.. غشاء هلامي رخيص يستخرج ماء الشرب من…

1 من 200

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com