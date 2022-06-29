أحدها يمطر جواهر.. عام 2022 يتلألأ باكتشافات الكواكب المذهلة

يعد 2022 عاما تاريخيا لاكتشاف عوالم جديدة ورائعة، فقد تجاوز عدد الكواكب التي اكتشفتها وكالة ناسا 5 آلاف كوكب خارجي مؤكد.

عوالم غريبة خارج نظامنا الشمسي، تشمل مجموعة متنوعة من الكواكب البعيدة، بما في ذلك كواكب صخرية، أو عمالقة الغاز مثل المشتري، أو عمالقة الجليد مثل نبتون.

وعلى الرغم من أن علماء الكواكب قد اكتشفوا الآلاف من هذه الأماكن الغريبة، فمن المحتمل أن يكون هناك أكثر من تريليون كوكب خارجي في مجرتنا درب التبانة وحدها.

وفي العام المقبل، سينظر تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أقوى تلسكوب تم بناؤه على الإطلاق في الغلاف الجوي لبعض هذه الكواكب، مما يمنح العلماء رؤى غير مسبوقة حول هذه الأجرام السماوية الغامضة إلى حد كبير.

وهذه بعض من أحدث الاكتشافات، التي تم إجراؤها حتى الآن في عام 2022:

كوكب السحب المعدنية وأمطار من الجواهر

اكتشف علماء الكواكب العديد من الكواكب الخارجية البعيدة عن طريق توجيه التلسكوبات المتخصصة، مثل تلسكوب كبلر الأسطوري التابع لوكالة ناسا، إلى النجوم البعيدة والبحث عن الانخفاضات في سطوعها.

وفي بعض الأحيان، يمكن للعلماء أن يلمحوا الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية (وهو إنجاز سيزداد شيوعا مع تلسكوب ويب القوي).

ووجد الباحثون مؤخرًا أن المعادن والأحجار الكريمة المحمولة جواً توجد على الأرجح على الجانب الأكثر برودة من (WASP-121 b)، وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية على بعد 855 سنة ضوئية من الأرض، وهناك، يكون الجو باردًا بدرجة كافية حتى تتكثف المعادن الموجودة في الغلاف الجوي المرتفع – مثل المغنيسيوم والحديد والفاناديوم والكروم والنيكل – في السحب.

وعن شكل هذه الغيوم المعدنية، قال توماس ميكال إيفانز، عالم الفلك في معهد ماكس بلانك والمؤلف الرئيسي للبحث الذي أعلن عن الاكتشاف لموقع Mashable: “لا أعتقد أنه يمكننا أن نقول كيف سيبدو شكلها على وجه اليقين، لأن تكوين السحب معقد وليس لدينا سحب مثل هذه لنراقبها عن قرب في نظامنا الشمسي”.

لكنه تكهن بأن هذه السحب خارج كوكب الأرض يمكن أن تشبه العواصف الترابية على الأرض، قد تكون بعض الغيوم ملونة بالأزرق أو الأحمر، والبعض الآخر رمادي أو أخضر، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تتكثف الغيوم إلى قطرات، مما يعني في النهاية أن الجواهر تتساقط من السماء.

كوكب غريب على شكل كرة رجبي

معظم الكواكب كروية، لكن ليس كوكب (WASP-103b)، حيث وجد تلسكوب تشوبس الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، أن WASP-103-b – وهو كوكب يبلغ حجمه ضعف حجم كوكب المشتري – يدور حول نجمه في يوم واحد فقط، وهذا يسبب سحباً شديداً على الكوكب، وهو نسخة أكثر كثافة عن كيفية قيام القمر بسحب المد والجزر على الأرض، وفي النهاية، أدى هذا التجاذب إلى تشويه شكل الكوكب من شكله الكروي الذي كان يومًا ما.

ويقيس القمر الصناعي خوفو تغيرات طفيفة في الضوء، وكان قادرًا على مراقبة الشكل الغريب للكوكب أثناء مروره أمام نجمه.

وقالت كاتي إسحاق، عالمة مشروع خوفو في وكالة الفضاء الأوروبية، إن “حجم تأثير تشوه المد والجزر على منحنى الضوء العابر للكواكب خارج المجموعة الشمسية صغير للغاية، ولكن بفضل الدقة العالية لخوفو، يمكننا رؤية هذا للمرة الأولى”.

اكتشاف “سوبر نبتون”

على بعد حوالي 150 سنة ضوئية من الأرض، اكتشف علماء الفلك “سوبر نبتون” (أي كوكب أكبر بقليل من نبتون) به بخار ماء في غلافه الجوي، وهذا نادر.

وكتبت وكالة ناسا: “عند 150 سنة ضوئية، يعتبر كوكب (TOI-674) قريبا من الناحية الفلكية، وهذا أحد أسباب تمكن العلماء من استخلاص التركيب الكيميائي لغلافه الجوي”.

وأضافت وكالة الفضاء: “لا تزال هناك أسئلة كثيرة، مثل مقدار بخار الماء الذي يحمله غلافه الجوي، لكن مراقبة الغلاف الجوي للكوكب ( TOI-674 b ) أسهل بكثير من مراقبة الغلاف الجوي للعديد من الكواكب الخارجية، مما يجعله هدفًا رئيسيًا لتحقيق أعمق.”.

وربما سينظر تلسكوب جيمس ويب ، بشكل أعمق في الغلاف الجوي لهذا الكوكب الخارجي.

كوكب خارجي لا يزال يتشكل

اكتشف علماء الكواكب كوكبًا خارجيًا عملاقًا لا يزال في طور التكوين يسمى (AB Aurigae b).

وقام تلسكوب هابل الفضائي البالغ من العمر أكثر من 30 عامًا بتصوير الكوكب، والذي يتطور في قرص غاز وغبار لا يزال شابًا ومتقلبًا ، يُسمى قرص الكواكب الأولية.

ويبلغ عمر نجم النظام الشمسي الوليد مليوني عام فقط (الشمس ، على سبيل المثال ، عمرها أكثر من 4.5 مليار سنة).

والكوكب الجديد عملاق، ويعتقد العلماء أنه أكبر بتسعة أضعاف من كوكب المشتري، وهو يدور بعمق بعيدًا عن نجمه، على بعد حوالي 8.6 مليار ميل، وهذا يزيد عن ضعف المسافة التي يبعدها بلوتو عن الشمس.

وعلى عكس معظم الكواكب، التي يعتقد الباحثون أنها تشكلت عندما اصطدمت أجسام أصغر في قرص الكواكب ونمت لتصبح كائنات كوكبية كبيرة وساخنة، ربما يكون كوكب (AB Aurigae b) قد نشأ عندما تحطم قرصه المبرد إلى أجزاء كبيرة.