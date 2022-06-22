العالم يشهد ظاهرة “اصطفاف الكواكب” الجمعة

يشهد العالم خلال النصف الثاني من يونيو(حزيران) الجاري ظاهرة “اصطفاف الكواكب الخمسة”، وهي رؤية كواكب النظام الشمسي بالعين المجردة محاذية في خط واحد أنيق ومظهر مذهل.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إبراهيم الجروان إنه اعتباراً من فجر يوم الجمعة المقبل ستصطف الكواكب الخمسة المرئية بالعين المجردة بترتيب بعدها عن الشمس عبر سماء آخر الليل والفجر، ويمكن رؤية كل من عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل قبل أن يتلاشى عطارد في وهج شروق الشمس، وينضم القمر إلى هذا النسق السماوي الرائع.

وأوضح الجروان أنه من المألوف مشاهدة كوكبين اثنين أو ثلاثة كواكب قريبة من بعضها البعض في بعض الليالي خلال العام، لكن رؤية الكواكب الخمسة بالعين المجردة بالترتيب في آن واحد مشهد لم يتكرر منذ ديسمبر(كانون الأول) 2004 في ظاهرة فلكية تحدث كل 19 عاما.