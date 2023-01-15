هكذا سيكون الطقس في لبنان بداية الأسبوع..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتنخفض قليلا على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة جنوب البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار بعد الظهر وتنحسر تدريجا خلال الليل.



وجاء في النشرة الآتي:



– الحال العامة: منخفض جوي متمركز حاليا فوق جزيرة كريت والذي يتوجه نحو مصر يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى تساقط أمطار متفرقة، ثلوج، ورياح ناشطة مع برق ورعد، ويستمر حتى فجر الثلاثاء حيث ينحسر شرقا ويستقر الطقس تدريجا .



الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متقرفة ومتقطعة خلال النهار، تشتد غزارتها أحيانا شمال البلاد اعتبارا من المساء وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتنخفض قليلا على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة جنوب البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار بعد الظهر وتنحسر تدريجا خلال الليل. الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال والداخل، يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية بعد الظهر، يتحول ليلا إلى قليل الغيوم ونحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1900 متر. الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وبقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية فجرا.



– الحرارة على الساحل من 8 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 3 إلى 10 درجات، في الداخل من 5 إلى 9 درجات.



– الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين20 و50 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل سيىء على المرتفعات بسبب الضباب.



– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70%. حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج خاصة جنوب البلاد. حرارة سطح الماء: 19°م.



– الضغط الجوي: 1018 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.



– ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,51