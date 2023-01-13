طقس الـ”ويك إند” عاصف وامطار غزيرة والمنخفض الجوّي يبلغ ذروته مساء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة خلال الفترة الصباحية، كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويبلغ ذروته مساء اليوم الجمعة، حيث تهطل أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة أحيانا وتساقط الثلوج على الجبال، يخف تأثيره نسبيا اعتبارا من بعد ظهر السبت فيما يستمر الطقس بالتقلب حتى بداية الأسبوع المقبل حيث يستقر تدريجيا.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار مع ثلوج على ارتفاع 1500متر ، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل الى ما يقارب 60كلم/س في المناطق الجنوبية، تشتد غزارة الامطار اعتبارا من المساء وتكون مترافقة بعواصف رعدية مع احتمال تشكل السيول في المناطق الجنوبية خلال الليل ، يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليل الجمعة/السبت الى 1400 متر .

السبت: غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة خلال الفترة الصباحية، كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متقرفة في المناطق الشمالية خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويتوقع تشكل الجليد على الطرق الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1600 متر.

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي وطفيف في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة فترة قبل الظهر مع بعض الثلوج على ارتفاع 1700 متر، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من10 الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات، في الداخل من 3 الى 8 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة أحيانا بخاصة جنوب البلاد، سرعتها بين 20و 50 كم/س وتشتد أحيانا لتصل لحدود ال 60 كلم/س.

-الانقشاع: سيئ اجمالا بخاصة على المرتفعات وخلال فترة غزارة الامطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 الى 85% .

-حال البحر: مائج بخاصة جنوب البلاد يصل ارتفاع الموج لحدود المترين، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,51