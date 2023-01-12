الطقس في لبنان: أمطار غزيرة مع برق، رعد، رياح وثلوج

الطقس في لبنان الخميس 12-1-2023

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا ، غائما اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل.

تهطل أمطار متفرقة مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتد لتصل الى ما يقارب 60كلم/س في المناطق الجنوبية، مع امطار غزيرة مساء واحتمال تشكل السيول، تتساقط الثلوج على 1400 متر ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستقر معها الطقس حتى مساء هذا اليوم الخميس، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق جنوب غرب تركيا يبلغ ذروته غدا مساء، ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى أمطار وثلوج مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة أحيانا ويستمر حتى بداية الأسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط على الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، تهطل أمطار خفيفة متفرقة مع احتمال ان تترافق مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد في المناطق الجنوبية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر ويتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل. تهطل أمطار متفرقة مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتد لتصل الى ما يقارب 60كلم/س في المناطق الجنوبية، مع امطار غزيرة مساء واحتمال تشكل السيول، تتساقط الثلوج على 1400 متر ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد لتصل الى 45كلم/س، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400متر، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات. تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر و تنحسر مساء.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة، واحتمال أمطار محلية خفيفة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 12درجة، في الداخل من 2 الى 12 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية شرقية تتحول مساء الى جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا بخاصة جنوب البلاد، سرعتها بين 10و 45 كم/س.

-الانقشاع: متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40الى 65 % .

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج ، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,49