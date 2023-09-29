بالفيديو: عمّال مناجم يعثرون على صخرة ذهبية تقدر قيمتها بالملايين

عمّال مناجم يعثرون على صخرة ذهبية كبيرة تُعد أكبر كتلة ذهب في تاريخ غانا تقدر قيمتها بالملايين. الفيديو:

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