بالفيديو: عمّال مناجم يعثرون على صخرة ذهبية تقدر قيمتها بالملايين

بالفيديو: عمّال مناجم يعثرون على صخرة ذهبية تقدر قيمتها بالملايينفيديو By moon 09/29/2023 شارك Join Cedar News Telegram عمّال مناجم يعثرون على صخرة ذهبية كبيرة تُعد أكبر كتلة ذهب في تاريخ غانا تقدر قيمتها بالملايين. الفيديو: مواضيع متعلقة بالفيديو: مـقتل شخصين وإصـابة آخر بإطلاق نار في مرسيليا… بالفيديو: اندلاع حريق.. احتجاجات والقاء القنابل المسيلة… بالفيديو: مشاجرة بين سوريين تتحول إلى كارثة وطعن بالسكاكين… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. بالفيديوبالملايينتقدرذهبيةصخرةعمالفيديوقيمتهامناجميعثرون شارك
Comments are closed.