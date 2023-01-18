ملعقة ذكية بدلاً من الملح في الأطعمة

طور علماء يابانيون ملعقة كهربائية تُحسن مذاق الأطعمة منخفضة الملح، فتحل محل التوابل، وتؤثر من تلقاء نفسها على براعم التذوق في الفم، كما أنها وصفت بالبديل الصحي للنكهات.



وأوضح العلماء في جامعة ميجي باليابان أن الملعقة تنطلق من اللسان لتحسين مذاق الطعام خفيف أو خالي الملح، لتمنح جميع فوائد تناول الصوديوم دون الخوف من ارتفاع ضغط الدم.

وتعمل الملعقة الذي أطلق عليها اسم “SpoonTEK” بمساعدة الموجات الكهربائية على نقل أيونات الصوديوم أو “الملح الكهربائي” إلى الفم بمعدل مرة ونصف، حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتحتوي الملعقة على بطارية كهربائية صغيرة الحجم وقطبيْن كهربائيين، أحدهما في الجانب السفلي من المقبض والآخر في قسم الوعاء.

ويأمل العلماء، بالتعاون مع شركة صناعة المشروبات Kirin Holdings Co، أن تساعد الملعقة والوعاء في تحسين أنماط حياة الناس عقب إطلاقها في الأسواق، فمن لمتوقع ظهورها في وقت لاحق من العام الجاري بسعر لم يُكشف عنه بعد.