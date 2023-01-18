أكبر طائرة بالعالم تحطم الرقم القياسي في رحلة مدتها 6 ساعات

حلقت أكبر طائرة في العالم والتي يبلغ طول جناحيها 383 قدمًا، في السماء فوق صحراء موهافي في كاليفورنيا، لإكمال رحلة تجريبية تستغرق 6 ساعات، وتكسر بذلك رقما قياسيا جديدا، وذلك وفقًا لـ ديلي ميل.

رحلة حطمت بها الطائرة الرقم القياسي

أجريت الطائرة التي تدعى Stratolaunch Roc، أو Roc، رحلتها التجريبية في الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة، واستغرقت الرحلة حوالى 6 ساعات استطاعت من خلالها تحطيم الرقم القياس السابق لها.

وتعد الرحلة التي قامت بها الطائرة يوم الجمعة الماضية، هي الرحلة التاسعة لها، لكن كانت أول رحلة لها خارج منطقة موهافي.

الطائرة Stratolaunch Roc

هي أكبر طائرة موجودة الآن، طولها أكبر من طول ملعب كرة القدم، حيث يصل طولها حوالي 354 قدمًا، وتزن حوالي 500000 رطل دون أي حمولة، ويمكن أن تقلع بحد أقصى للحمولة 1.3 مليون رطل، وتسير الطائرة على 28 عجلة، ويتم تشغيلها بواسطة 6 محركات.

تظهر طائرة Roc على شكل H، وتتكون من جسمين توأمين، ويتكون طاقم الطائرة من 3 أشخاص، طيار ومساعد طيار، ومهندس طيران، ويجلسون في الجسم الأيمن للطائرة

تعمل طائرات ستراتولونش بنفس نوع المحركات التي تستخدمها بوينج 747، وتبلغ سرعتها القصوى 530 ميلًا في الساعة 853 كم / ساعة.

وبالإضافة إلى عرضها الذي حطم الأرقام القياسية، تتمتع الطائرة بارتفاع مذهل، حيث يصل إلى 50 قدما، وهو أطول من مبنى مكون من 4 طوابق.

وقال زاكاري كريفور، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ستراتولونش في بيان: يواصل فريقنا المذهل إحراز تقدم في الجدول الزمني للاختبارات التي نقيمها على الطائرة، ومن خلال عملهم الشاق أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى الفصل الآمن.