ناسا تنشر صورة للنجوم قبل 10 مليارات عام.. فرصة لمعرفة طريقة نشأتها



نشرت وكالة ناسا الفضائية صورة جديدة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، تظهر فيها النجوم قبل أكثر من 10 مليارات عام، وهي الشكل البدائي للنجوم أثناء عملية التكوين في الكون المُبكر، وتُظهر الصورة مجموعة صغيرة من نجوم NGC 346، والتي تبعد أكثر من 200000 سنة ضوئية عن الأرض، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ونجوم NGC 346 عبارة عن مجموعة من النجوم المفتوحة مع سديم مرتبط بها يقع في سحابة ماجلان الصغرى، وهي مجرة صغيرة بجانب مجرة درب التبانة، والصورة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب تعد ذات أهمية كبرى لأنها تشبه ظروف الكون المُبكر عندما كان تكوين النجوم في ذروته، ويعتقد علماء الفلك أن اكتشاف هذه النجوم يمكن أن يساعد على معرفة كيفية تشكلها بعد حوالي ملياري أو ثلاثة مليارات سنة من الانفجار العظيم الذي تكونت بعده الأرض بشكلها الحالي.

ظهور النجوم الأولية.. بداية للكشف عن عملية تكوين النجوم

مارجريت ميكسنر، عالمة الفلك في اتحاد أبحاث الفضاء بالجامعات، أكدت أن ظهور نجوم NGC 346 ستساعدنا في الكشف أكثر عن آلاف المناطق الموجود بها هذا النوع من النجوم، وسيوفر لنا فرصة عظيمة لاستكشاف الظروف التي كانت موجودة في ذلك الوقت من الكون.

للمرة الأولى.. اكتشاف التسلسل الكامل لتشكيل النجوم

وأضافت «ميكسنر» أن هذه هي المرة الأولى التي يمكننا فيها اكتشاف التسلسل الكامل لتشكيل النجوم، ويأمل الباحثون أن تكشف مراقبة النجوم الأولية التي لا تزال في طور التكوين عما إذا كانت عملية تشكل النجوم في مجرة ماجلان الصغرى مختلفة عن التي بمجرة درب التبانة.