تويتر يطلق ميزة رائعة الأولى من نوعها

تكنولوجيا
By admin

أطلق موقع تويتر، نموذجاً جديداً للصفحة الرئيسية لجميع لمستخدمين، حيث باتت تتألف من جزأين، الأول خاص بتغريدات الحسابات التي يتابعها المستخدم، والثاني تظهر التغريدات التي يهتم المستخدم عادة بمطالعتها.

وكان النموذج السابق يدمج الجزأين في صفحة واحدة، حيث تتم مشاهدة تغريدات المُتَابعين مع نتائج التفضيلات والتغريدات الدعائية أو المعاد نشرها وتفضيلها.

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ولقيت الميزة الجديدة قبولاً واسعاً من المستخدمين باعتبارها تسرّع الوصول إلى التغريدات، مما يسهم في زيادة التفاعل.

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