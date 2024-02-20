لبنان الفائز على سوريا بطل سلة كأس بيروت الرباعية الدولية

رياضة
By cedar
Join Cedar News Telegram

احرز منتخب لبنان كأس “دورة بيروت الرباعية الدولية” في كرة السلة، بفوز ثالث على منتخب سوريا بفارق 11 نقطة 94 – 83، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في قاعة النادي الرياضي غزير في كسروان، امام جمهور حاشد ضاقت به مدرجات الملعب.

مواضيع متعلقة

نتائج بطولة محافظة النبطية في كرة الطاولة

بطولة الطائرة: فوز قنات وكوسبا

بالصور: منتخب لبنان بطلاً لكأس بيروت betarabia لكرة السلة

وتوافد الحضور الى الملعب قبل ساعات من المباراة، للوقوف على جهوزية منتخبنا وصيف بطولة آسيا الاخيرة، قبل خوضه مباراتين في النافذة الاولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة القارة بالسعودية السنة المقبلة.

ويلعب منتخبنا مباراته الاولى امام سوريا الجمعة 23 شباط في صالة الفيحاء بدمشق، قبل استقباله البحرين في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل الاثنين 26 منه.

وكان المنتخب العراقي حقق فوزه الثاني في البطولة على فلسطين 71 – 67.

واجريت مراسم التتويج في حضور رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية بيار جلخ ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة اكرم حلبي ورؤساء بعثات المنتخبات المشاركة والنائب جهاد بقرادوني.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

cedar 17469 posts 0 comments
مواضيع تهمك
رياضة

“العهد” الى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

رياضة

فوز اول للاهلي النبطية على طرابلس في بطولة كرة القدم

رياضة

بالصور: هوبس المتن بطل تحت ال16 سنة للذكور (الفئة أ) في كرة السلة

رياضة

طاولة: الصرفند بطل محافظة الجنوب

رياضة

“آي. سي. أس” تنظّم أمسية قتالية رياضية ومؤتمر صحافي لوليد عجاج في 1 آذار

رياضة

بالصور.. تايكواندو: دورة صقل وتخريج

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

سباق بدل بقصر الصنوبر في 1 آذار المقبل.. قبل 150 يوم على…

بطولة جبل لبنان للدرجة الثانية بكرة الطاولة.. اللقب لنادي…

فوز لبنان على فلسطين في سلة “كأس بيروت”…

تعادل الحكمة والغازية في بطولة كرة القدم

بعثة القوس والنشاب الى بغداد للمشاركة في بطولة آسيا

1 من 517