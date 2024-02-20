لبنان الفائز على سوريا بطل سلة كأس بيروت الرباعية الدولية

احرز منتخب لبنان كأس “دورة بيروت الرباعية الدولية” في كرة السلة، بفوز ثالث على منتخب سوريا بفارق 11 نقطة 94 – 83، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في قاعة النادي الرياضي غزير في كسروان، امام جمهور حاشد ضاقت به مدرجات الملعب.

وتوافد الحضور الى الملعب قبل ساعات من المباراة، للوقوف على جهوزية منتخبنا وصيف بطولة آسيا الاخيرة، قبل خوضه مباراتين في النافذة الاولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة القارة بالسعودية السنة المقبلة.

ويلعب منتخبنا مباراته الاولى امام سوريا الجمعة 23 شباط في صالة الفيحاء بدمشق، قبل استقباله البحرين في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل الاثنين 26 منه.

وكان المنتخب العراقي حقق فوزه الثاني في البطولة على فلسطين 71 – 67.

واجريت مراسم التتويج في حضور رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية بيار جلخ ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة اكرم حلبي ورؤساء بعثات المنتخبات المشاركة والنائب جهاد بقرادوني.