بالصور: هوبس المتن بطل تحت ال16 سنة للذكور (الفئة أ) في كرة السلة

رياضة
By cedar
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أحرز نادي هوبس(المتن) لقب بطولة لبنان للفئة العمرية تحت ال16 سنة(ذكور)(الفئة “أ”) بكرة السلة بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي المطيلب بنتيجة(90-64) على ملعب مار يوسف (قرنة شهوان).

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وحضر النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي،رئيس اتحاد البادمنتون جاسم قانصوه، أمين عام اتحاد كرة السلة المحامي شربل ميشال رزق وعضوا الاتحاد المحاسب هشام جرادي ورئيس لجنة الملاعب ايلي خليل واركان الناديين وأهالي اللاعبين.وفي الختام توّج اركان الاتحاد الفرق الفائزة وسط اجواء احتفالية .وفي ما يلي الترتيب النهائي:1-هوبس المتن2-المطيلب3-العمل الرياضي بكفيا4-أوفياء الرياضي

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