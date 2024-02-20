“آي. سي. أس” تنظّم أمسية قتالية رياضية ومؤتمر صحافي لوليد عجاج في 1 آذار



تتواصل التحضيرات للحدث الرياضي القتالي الكبير الذي ستشهده عاصمة الشمال طرابلس السبت 2 آذار المقبل اذ ستنظّم منظمة “آي. سي. أس”(ACS) منازلات عالية المستوى ومثيرة في رياضتي الكيك بوكسينغ والمواي تاي بعنوان”العودة”

(The Return) خلال أمسية مميزّة طويلة ستجمع عشاق الرياضة عامة والرياضات القتالية خاصة .وستقام الأمسية ابتداء من الساعة السادسة من مساء السبت 2 آذار 2024 في القاعة الرياضية المغلقة لمدينة الميناء(طرابلس) تحت اشراف اتحادي الكيك بوكسينغ والمواي تاي.

ولهذه الغاية، سيعقد رئيس منظمة “آي. سي. أس” وليد عجاج مؤتمراً صحافياً عند الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة 1 آذار المقبل في “معرض رشيد كرامي”(طرابلس) (قاعة المؤتمرات) للاعلان رسمياً عن الحدث الرياضي الكبير بحضور فاعليات رسمية ورياضية وبلدية ورجال الصحافة والاعلام.

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