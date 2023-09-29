بيروت ودينامو في بطولة النوادي العربية في كرة السلة

رياضة
By cedar
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تنطلق الاحد الاول من تشرين الاول المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بطولة النوادي العربية لكرة السلة للرجال.

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ويشارك فيها من لبنان فريقا دينامو لبنان وصيف بطولة لبنان الموسم الماضي، وبيروت فيرست كلوب بدعوة خاصة.

ويلعب دينامو في المجموعة الثالثة التي تضم الاتحاد السكندري المصري والاهلي القطري والسيب العماني.

في حين يلعب بيروت في المجموعة الرابعة التي تضم الاهلي المصري ودجلة العراقي والاتحاد الليبي.

وتستمر البطولة حتى 12 منه، علما ان بيروت موجود في الدوحة حيث يشارك في بطولتها الدولية الثانية، وقد بلغ الدور نصف النهائي.

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