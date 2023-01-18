سباقات مؤسسة قطر: اللبنانية جيسيكا رؤوف رسلان (9 أعوام) حصدت 6 ميداليات

حرزت السباحة اللبنانيّة جيسيكا رؤوف رسلان (9 أعوام) من نادي ” H20 قطر “- 6 ميداليات، منها 5 ذهبيات وواحدة فضية ، تحت إشراف المدرّب الويلزي مايك برايس، ضمن سباقات” مؤسسة قطر سلسلة السباحة – المسابقة الثانية ” للسباحة التنافسيّة، التي أقيمت في المركز الترفيهي الرياضي مؤسسة قطر في الدوحة.

وكانت الأخوات سارة وكاثرين وجيسيكا رؤوف رسلان قد شاركن في 18 سباقًا ، محطمات 14 رقما قياسيا شخصيا وحصلن على7 ميداليات منها الذهبيات الخمس والفضية والبرونزية..

وحطمت السبّاحة سارة أرقامها القياسية الشخصية، وحصلت على المركز الرابع على فئتها العمرية (١٤-١٦ عاما).

شارك في البطولة أكثر من 200 سبّاح وسبّاحة يمثلون مختلف الأكاديميات والأندية، ومن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وفي ما يأتي نتائج جيسيكا :

100 متر صدر: ميدالية ذهبية

200 مترا حرّة : ميدالية ذهبية

50 مترا حرّة : ميدالية ذهبية

50 مترا صدر : ميدالية ذهبية

50 مترا ظهرا: ميدالية فضية

50 مترا فراشة : ميدالية ذهبية

كما أحرزت السبّاحة اللبنانيّة كاثرين رؤوف رسلان (12عاما) من نادي ” H20 قطر ” – ميدالية

100 متر صدر ميدالية: برونزية.