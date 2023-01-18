رياضة

بالفيديو: حارس مرمى يذهل الجميع بمهاراته

By admin

‏أذهل حارس مرمى براغا الشاب جواو كارفاليو مهاجما متسرعا قبل أن يمرر الكرة في اللحظات الأخيرة من مباراة تحت 23 عاما

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