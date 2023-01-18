بالفيديو: حارس مرمى يذهل الجميع بمهاراته

شارك أذهل حارس مرمى براغا الشاب جواو كارفاليو مهاجما متسرعا قبل أن يمرر الكرة في اللحظات الأخيرة من مباراة تحت 23 عاما مواضيع متعلقة بالصور: ندوة رياضية لنجار والبطلين سبيتي وزهر الدين من تنظيم… 01/18/2023 مقررات الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة: اقرار روزنامة كافة… 01/18/2023 وكان فريقه يتقدم على منافسه ريو آفي بهدفين لهدف في ذلك الوقت ليحافظ على الفوز مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الجميعبالفيديوبمهاراتهرياضةفيديو شارك
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