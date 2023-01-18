بالفيديو: حارس مرمى يذهل الجميع بمهاراته

‏أذهل حارس مرمى براغا الشاب جواو كارفاليو مهاجما متسرعا قبل أن يمرر الكرة في اللحظات الأخيرة من مباراة تحت 23 عاما

‏وكان فريقه يتقدم على منافسه ريو آفي بهدفين لهدف في ذلك الوقت ليحافظ على الفوز