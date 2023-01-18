بالصور: ندوة رياضية لنجار والبطلين سبيتي وزهر الدين من تنظيم المركز الفرنسي في لبنان

عُقدت ظهر الاربعاء الندوة التي جمعت العداءة الدولية وأسرع عداءة في لبنان عزيزة سبيتي والعداء البارالمبيالدولي أرز زهر الدين ومؤلف “برلين 36” الصادر عام 2010 الروائي والكاتب باللغة الفرنسية والناقد المحامي ألكسندر نجار .

ندوة رياضية لنجار والبطلين سبيتي وزهر الدين

من تنظيم المركز الفرنسي في لبنان pic.twitter.com/XCZj5kq92E — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) January 18, 2023

أدارت الندوة الملحقة التربوية للغة الفرنسية في المركز الفرنسي في لبنان سيلفي لامي وحضرها المسؤولة الاعلامية في المركز الفرنسي ماريال سلّوم مارون ومدير “سبورتس اكاديمي سكول” الدكتور جورج عساف واساتذة ومدربون ورجال صحافة واعلام واكثر من الف تلميذ في مسرح مدرسة الليسيه الفرنسية- اللبنانية الكبرى.

وتحدثت البطلة سبيتي ،وهي العداءة اللبنانية السمراء البشرة، والعداء البطل البارالمبي زهر الدين، الذي يمارس رياضة الركض برجل واحدة، عن تجربتهما ووصولهما الى اعلى المراتب في المحافل المحلية والخارجية واجابا برحابة صدر على أسئلة الطلاب الذين ابدوا اهتمامهم بالبطلين وتجاوزهما كل انواع العنصرية والتنمّر خلال مسيرتهما الرياضية والحياتية.بدوره، تحدث المحامي نجار عن كتابه “برلين 36” واجاب على اسئلة الحاضرين.

وسبق الندوة عرض لفيلم “لون الانتصار” وهو فيلم كندي-الماني-فرنسي والذي يمثّل فيه العداء الأميركي الراحل جيسي أوينز(احرز 4 ميداليات ذهبية في دورة الالعاب الاولمبية التي جرت عام في برلين 1936) والذي يتناول العنصرية والتسامح والاحترام .

وتأتي هذه الخطوة في اطار التعاون بين السفارة الفرنسية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام بصيف عام 2024 في باريس وبالتعاون ايضاً مع “سبورتس اكاديمي سكول ” وتحت عنوان”أرض الألعاب الأولمبية 2024″.