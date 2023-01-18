مقررات الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة: اقرار روزنامة كافة بطولات موسم 2022 2023

عقدت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة جلسة في قاعة الاجتماعات لمجمّع ميشال المرّ وهي الجلسة الاولى بعد انتخابها برئاسة رئيس الاتحاد وليد القاصوف وبحضور الأعضاء :م.علي خليفة ، اميل جبّور،غسان قزيحة ، خليل الكفوري ،عصام ابو جودة ، عسّاف مهنا ، ناجي باسيل ،جورج حبيب ، د.ايلي موسى ، انطوان شربل ، غسّان قرداحي ،وتغيّب بعذر السادة علي ابو علي، اسعد النخل ، رفيق عيسى.

في بداية الجلسة، رحّب الرئيس مهنئا أعضاء اللجنة بإعادة انتخابهم و مرحبا بغسّان قرداحي متمنيا للجميع التوفيق و النجاح و شاكرا الجمعية العمومية على الثقة التي أعطيت للجنة الجديدة، ثم دعا الحاضرين الى مناقشة جدول الأعمال و تقرّر ما يلي:

1- اخذ العلم بالتهنئة التي وردت للاتحاد بالهيئة الادارية الجديدة من إتحاد غرب آسيا ، الاتحاد العربي و معظم الاتحادات العربية من غرب آسيا و عدد كبير من الاتحادات اللبنانية و الفعاليات السياسية و الاجتماعية و الرياضية.

2- تسديد رسم الاشتراك السنوي لعام 2023 للاتحاد الآسيوي (100 دولار ) و الاتحاد الدولي (108 دولار ) و تكليف امين الصندوق و المحاسب إجراء اللازم.

3- مناقشة دعوة اتحاد غرب آسيا للمشاركة ببطولة آسيا لمنتخبات الرجال و السيّدات (تصفيات غرب آسيا ) للكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة للألعاب الأولمبية في باريس 2024 ، و التي ينظمها الاتحاد القطري بين 21 و 24 شباط 2023 و بعد مناقشة مطوّلة تمّت الموافقة على تكليف رئيس الاتحاد وليد القاصوف و نائب الرئيس م. علي خليفة و مدير المنتخبات الوطنية د. ايلي موسى متابعة الموضوع على ان تبلغ اللجنة نتيجة المتابعة خلال اسبوع من تاريخه لإجراء اللازم و اتخاذ القرار المناسب للمشاركة.

4- تأليف لجنة الأمور المستعجلة من الرئيس وليد القاصوف و الأمين العام عصام ابو جوده و امين الصندوق عسّاف مهنا و المستشارين علي ابو علي و غسّان قرداحي.

5- مناقشة وضع مقر الاتحاد و تقرّر:

1- إجراء التصليحات اللازمة في المقر و تكليف الأمين العام متابعة الموضوع ورصد المبالغ المطلوبة لذلك.

2- تحديد الدوام بيومي الاثنين و الخميس من كل أسبوع.

3- تبرع رئيس الاتحاد وليد القاصوف مشكورا بمبلغ // 19.600.000 ل ل // 19 مليون و ستمائة الف ليرة لبنانية لتغطية كامل المتوجبات على الاتحاد تجاه البناية عن عام 2022 و المتضمنة // 9.600.000 ل ل // فقط تسعة ملايين و ستمائة الف ليرة لبنانية عن الصيانة السنوية و // 10.000.000 ل ل // فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية (مبلغ مقطوع ) عن المولد.

6- اقرار الروزنامة السنوية لنشاط الاتحاد كالآتي:

على الصعيد المحلي

البطولة

من

الى

بطولة لبنان للدرجة الاولى

الجمعة 10 شباط

السبت 27 ايار

بطولة لبنان للدرجة الثانية

الاحد 19 شباط

السبت 20 أيار

بطولة لبنان للدرجة الثالثة

الاحد 5 آذار

الاحد 4 حزيران

بطولة لبنان للدرجة الرابعة

الجمعة 30 حزيران

الاحد 6 آب

بطولة لبنان للدرجة الخامسة

الجمعة 30 حزيران

الاحد 6 آب

بطولة لبنان للسيّدات

الاحد 5 آذار

الاحد 7 أيار

بطولة لبنان للفئات العمرية ( ذكور و إناث )

الاحد 9 تمّوز

السبت 30 ايلول

بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية (رجال وسيّدات)

الاحد 2 تمّوز

غير محدّد

بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية (ذكور و إناث)

الاحد 16 تمّوز

غير محدّد

على الصعيد العربي

البطولة الاولى للمنتخبات العربية للسيّدات

أيار 2023

الكويت

مهرجان البراعم (بطولة مستحدثة)

15 – 21 تمّوز

السعودية

بطولة المنتخبات العربية للرجال

30 آب – 9 ايلول

العراق

البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال و السيّدات

11 – 17 ايلول

لبنان

على صعيد إتحاد غرب آسيا

بطولة كأس آسيا للكرة الطائرة الشاطئية (الكونتيننتال) لمنطقة غرب آسيا

(رجال وسيّدات) المؤهلة للألعاب الأولمبية في باريس 2024

21-24 شباط 2023

قطر

بطولة غرب آسيا الأولى للأندية للرجال (صالات)

07-18 آذار 2023

الأردن

البطولة الاولى لمنتخبات غرب آسيا للناشئين للصالات

تمّوز 2023

السعودية

7- اقرار نظام بطولة لبنان للدرجة الاولى لموسم 2022 – 2023 بدوري كامل للأندية ال 13 لمرحلة الذهاب و دوري للإياب للفرق التي احتلت المركز 1 الى 8 لتحديد فرق المربع الذهبي و دوري للإياب للفرق التي احتلت المركز 9 الى 13 لتحديد فريقي الهبوط و الصعود.

8- اعتماد ثلاث مباراة من اصل خمس لمباريات النصف نهائي و النهائي.

9- تكليف الأمين العام اعداد برنامج البطولة و ارساله للأعضاء للاطلاع ثم توزيعه مع الشروط الفنيّة على الأندية.

10- اقامة حفل افتتاح البطولة بالمباراة التي ستجمع بطل لبنان سبيدبول شكا و فريق النجوم جونيه وذلك يوم الجمعة الواقع فيه 10 شبط 2023 الساعة الخامسة من بعد الظهر على لعب نادي شبيبة حامات برعاية وزير الشباب و الرياضة الدكتور جورج كلاّس ، على ان يتابع الموضوع رئيس الاتحاد وليد القاصوف و نائبه م.علي خليفة و تكليف نائب الرئيس خليل الكفوري بتحضير الترتيبات اللازمة لانجاح حفل الافتتاح.

11- عدم اعتماد اللاعب الاجنبي لبطولة الدرجة الاولى لموسم 2022 – 2023 و درس الموضوع و مناقشته قبل اطلاق موسم 2023 – 2024.

12- اقرار نظام بطولة لبنان للدرجة الثانية بتقسيم الأندية ال 16 المشاركة الى مجموعتين حسب ترتيبهم بالبطولة السابقة و استنادا الى نظام ( SERPENTINE ) وتقام البطولة على اساس دوري كامل لمرحلتي الذهاب و الاياب ثم اعتماد دور الربع نهائي ( 1×4 + 2×3 – مباراة واحدة ) للأربعة الأوائل يليه النصف النهائي و النهائي ( ثلاث مباريات من اصل خمس ) و اعتماد ذات الطريقة للفرق التي تحتل المراكز 5 الى 8 من كل مجموعة على ان تكون تصفياتها لمباراة واحدة لكل مرحلة.

13- تكليف الأمين العام اعداد برنامج البطولة و ارساله للأعضاء للاطلاع ثم توزيعه مع الشروط الفنيّة على الأندية.

14- تحديد رسوم الاشتراكات للأندية عن موسم 2022 – 2023 كالآتي :(الدرجة الاولى 8.000.000 ل ل+ الدرجة الثانية 6.000.000 ل ل+الدرجة الثالثة 4.000.000 ل ل+الدرجتين الرابعة و الخامسة 3.000.000 ل ل + السيدات 2.000.000 للأندية التي لا تشارك ببطولة الدرجات للرجال و تحديد لاحقا رسوم المشاركة ببطولة الفئات العمرية و الكرة الطائرة الشاطئية.

15- تأليف لجنة التسويق من السادة الرئيس وليد القاصوف و الأمين العام عصام ابو جوده و امين الصندوق عسّاف مهنا و المحاسب ناجي باسيل و مدير المنتخبات الوطنية د.ايلي موسى و المستشار علي ابو علي.

16- الموافقة على العرض المقدم من شركة LB SPORTS لنقل مباريات كافة البطولات التي ينظمها الاتحاد LIVE STREAMING على أن يوقع رئيس الاتحاد وليد القاصوف الإتفاقية الرسمية مع ناشر الصفحة بوب ابو شاهين.