ابطال لبنان في الكاراتيه لفئة الصغار

تنافس 220 لاعبة ولاعبا من 15 ناديا في بطولة لبنان للكاراتيه لفئة الصغار التي إستهل بها اتحاد اللعبة نشاطه للموسم الجديد، على أن ينظم الأحد المقبل 22 كانون الثاني، بطولة الكبار في الكاتا والكوميته (القتال) في قصر الرياضة بنادي مون لاسال عين سعادة برعاية السفارة اليابانية.

وواكب بطولة الصغار، التي أجريت في مون لاسال أيضا بحضور جمهور من المهتمين، رئيس الاتحاد موسى فتوش والأمين العام جورج ملكون وعضوا اللجنة الإدارية الياس الخوري وخليل صيقلي. وقاد مبارياتها أكثر من 25 حكمة وحكما بإشراف الحكم الدولي اللبناني – الكندي نبيل طقو ورئيس لجنة الحكام المقدم في الأمن العام طارق الحلبي.

وكان طقو أدار دورة صقل للحكام شارك فيها 120 حكما ومدربا، ونُظمت يومي الجمعة والسبت الماضيين بقاعة الأمن العام في مدينة كميل شمعون الرياضية.

يذكر أن النزالات والعروض توزعت على 7 فئات عمرية للجنسين ضمن 5 أوزان و6 أحزمة (الأصفر، البرتقالي، الأخضر، الأزرق، البني والأسود)، وفي ما يلي أسماء الأوائل:

كوميته (القتال)

الإناث: ميرا المصري (فيراج)، لمى حمية (أوكاموتو)، تيما علي الحاج حسن (الفرح)، جنى أحمد حمية (أوكاموتو)، لما زعيتر (الفرح)، منى حنفة (سنساي)، مسرة المصري (فيراج)، لولوة شقير (سنساي) وزندة شقير (سنساي).

الذكور: جوزف مقصود (رانجرز)، ايف عاد (رانجرز)، شربل مراد (أطلس)، مايكل القش (بودوكاي)، جاد محجور (رانجرز)، خالد حبال (سنساي)، كريم عطشان (سنساي)، حسام خولا (معاً الرياضي)، الياس خيرالله (أطلس)، محمد خرينو (أطلس)، آدم بيصال (فيراج)، طه زهر (فيراج)، علي موسى (الفرح)، آدم مازن علوية (أوكاموتو)، زهمول الميس (الشباب)، محمد دمشقية (فيراج)، اياد بلحص (فيراج)، مالك الحوت (سناي) وعبدالله غنوم (سنساي).

كاتا (القتال الوهمي)

الإناث: شهد لبابيدي (بيروت)، مونالين افرام (أطلس)، آية شقير (سنساي)، لين مكداش (القبس)، ألين مراد (سنساي)، ماريا سيدة (أطلس)، جود حمد (سنساي)، ياسمينا وحود (أوكاموتو)، منى حنفة (سنساي)، زهراء شرف الدين (الفرح)، ماتيا عبد المسيح (كودوكاي)، سلام الأيوبي (الأمن العام) ومي غلاييني (سنساي).

الذكور: مهدي هادي فواز (أوكاموتو)، فهد صقال (سنساي)، محمد أمين الكردي (سنساي)، زياد خضر خضر (كودوكاي)، طه طرابلسي (سنساي)، عمر غزولي (سنساي)، جواد سلامة (أوكاموتو)، محمد علي حسن أيوب (أوكاموتو)، عدنان نحيلي (سنساي)، شربل مراد (أطلس)، جستن القس (بودوكاي)، خالد حبال (سنساي)، آدم صعب (سنساي) وكريم عطشان (سنساي).