بعثة اتحاد التزلج لفئة الأولاد تشارك في بطولة بأندورا

رياضة
By cedar

وصلت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج الى أندورا للمشاركة في بطولة الأولاد السنوية في التزلج الألبي.يترأس البعثة عضو الاتحاد وليد ضاهر وتضم المدرب زيد بطيش و اللاعبين :
*الاناث: تينا بو كرم،نور الجسر و فالنتينا ماما .
*الذكور: سيلفيو ماما،كريم دبانه،مارك مدور،جايسن خليل،اتيان دبانه و كميل الكسندرمنصف.
وانضم الى البعثة في اندورا اللاعبتان ساره اسطفان و ليا اسطفان والمدربان الفرنسيان باستيان اندرسن ومهدي فريك.
وسيتنافس اللاعبون اللبنانيون مع عدد كبير من المتزلجين من الدول الأوروبية وسوف يشاركون في سباقات التعرج الطويل والتعرج القصير.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedar10057 posts 0 comments
مواضيع تهمك

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

“ليلة قتالية”غدا في المدينة الرياضية بمشاركة…

فنانة بحرينية تشعل مواقع التواصل بتصريح مـثـيـر عن رونالدو

العهد ألحق خسارة اولى بشباب الساحل في بطولة كرة القدم

ميسي سينضم إلى الهلال السعودي مقابل ملايين الدولارات…

مجموعة beIN تعلن عن تغطيتها المباشرة والحصرية للدورة الـ…

1 من 347