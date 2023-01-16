بعثة اتحاد التزلج لفئة الأولاد تشارك في بطولة بأندورا
وصلت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج الى أندورا للمشاركة في بطولة الأولاد السنوية في التزلج الألبي.يترأس البعثة عضو الاتحاد وليد ضاهر وتضم المدرب زيد بطيش و اللاعبين :
*الاناث: تينا بو كرم،نور الجسر و فالنتينا ماما .
*الذكور: سيلفيو ماما،كريم دبانه،مارك مدور،جايسن خليل،اتيان دبانه و كميل الكسندرمنصف.
وانضم الى البعثة في اندورا اللاعبتان ساره اسطفان و ليا اسطفان والمدربان الفرنسيان باستيان اندرسن ومهدي فريك.
وسيتنافس اللاعبون اللبنانيون مع عدد كبير من المتزلجين من الدول الأوروبية وسوف يشاركون في سباقات التعرج الطويل والتعرج القصير.
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