بطولة كرة القدم: فوز الحكمة والتضامن وطرابلس

رياضة
By cedar

حقق التضامن صور فوزه الثاني تواليا في المرحلة الثانية ذهابا من سداسية الهبوط (مجموعة الفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12) بالدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم، على ضيفه الاخاء الاهلي عاليه 2 – 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب صور البلدي.

كذلك حقق طرابلس الرياضي فوزه الثاني على ضيفه السلام زغرتا 1 – 0 على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس.

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