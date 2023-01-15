بالفيديو: لاعبة سيرك تسـقـط على الجليد اثناء العرض أمام الجمهور

رياضة
By admin

ظهرت لقطات مصورة في صحف عالمية، أمس السبت، لحظة سقوط لاعبة سيرك مكسيكية من ارتفاع يزيد على 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية، لترتطم بالأرض بقوة وسط صيحات الذعر من الحضور.

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لحظة سقوط لاعبة سيرك مكسيكية

“ديلي ميل” قالت، فإن الواقعة حدثت في سيرك بمدينة تامبيكو شرقي المكسيك، حيث أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء وتسقط على الأرض بشكل مفاجئ.

اسافت الصحيفة البريطانية: “بعد سقوطها بدت ميا مستلقية بلا حراك، وأطفأ مسؤولو السيرك الأضواء بينما هرع زملاؤها لتفقدها”.

اللاعبة نقلت إلى مستشفى في تامبيكو على الفور، ولحسن الحظ لم تتعرض لإصابات، علماً أنها غادرت المستشفى لاحقاً، حسبما أكدته الصحيفة.

وأصدرت إدارة السيرك بياناً، قالت فيه: “كان من بين جمهورنا مسعفة طبية قدمت لها الإسعافات الأولية طواعية، سنكون ممتنين لها إلى الأبد”.

وأضافت: “كان السقوط درامياً ومع ذلك لم تكن هناك كسور أو أضرار داخلية لميا”.

وحسب وسائل إعلام محلية، استؤنف عرض السيرك كما هو مخطط له بعد الواقعة.

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