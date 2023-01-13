“ليلة قتالية”غدا في المدينة الرياضية بمشاركة لاعبين من لبنان ومن 12 دولة

أعلنت منظمة “آي سي أس” عن الحدث الرياضي القتالي الدولي الذي ستنظمه غدا السبت 14 الحالي في قاعة الشيخ بيار الجميل التابعة لمدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.



وجاء الاعلان الرسمي في مؤتمر صحافي عقد بعد ظهر اليوم الجمعة في فندق “كورال بيتش”. وتقدم الحضور رئيس مصلحة الشباب والرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، مستشارا وزير الشباب والرياضة المحامي ابراهيم شويري والدكتور رجا لبكي، رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ عبد الرحمن الريس، اتحاد الفنون القتالية المختلطة “أم أم آي” محمد داغر، نائب رئيس اتحاد المواي تاي هلال نشار، جو خوري ممثلا رئيس اتحاد التايكواندو الدكتور حبيب ظريفة، اعضاء اتحادات، رؤساء واعضاء اندية، مدربون ولاعبون ورجال صحافة واعلام.

النشيد الوطني افتتاحا فكلمة ترحيب من مدير المنظمة رياض الرطل الذي شرح الخطوط العريضة للحدث الجديد وعرف ياسماء اللاعبين والمواجهات الثنائية.



بدوره تحدث رئيس منظمة “أي سي أس” وليد عجاج عن “الحدث القتالي الرياضي الدولي الكبير الذي سيقام السبت بمشاركة لاعبين من لبنان ومن 12 جنسية من انحاء العالم”، وتناول خطة المنظمة برفع مستوى البطولة واستكشاف المواهب آملا ان “تتمدد المنظمة الى الخارج في المستقبل”.



وتحدث نشار فاعتبر ان “الحدث المقبل غير عادي بمشاركة ابطال كبار ذات مستويات عالية”، متمنيا التوفيق للاعبين اللبنانيين في نزالات السبت.



وتحدث الريس عن العلاقة الوطيدة بين الاتحاد و”آي سي أس” مشددا على “استمرار التفاعل بين الاتحاد والمنظمة مع ازدياد النشاطات والبطولات منوها بالدور الكبير الذي يلعبه عجاج في رياضات الالعاب القتالية”.



واثنى عويدات على “النشاط الكثيف للرياضات القتالية من قبل منظمة “آي سي أس” برئاسة عجاج منذ تأسيسها منذ سنتين”، مضيفا ان “هذه الرياضات تنمو”.