العهد ألحق خسارة اولى بشباب الساحل في بطولة كرة القدم

ألحق “العهد” حامل اللقب خسارة اولى ب “شباب الساحل” هذا الموسم 2 – 1 (الشوط الاول 2 – 1)، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح المرحلة الثانية ذهابا من مجموعة سداسية الاوائل للدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.



وقاد العهد في المباراة مديره الفني الجديد السوري رأفت المحمد. وافتتح المهاجم الاسكوتلندي لي اروين التسجيل مدشنا مسيرته التهديفية مع الفريق الاصفر. وعادل فضل عنتر النتيجة لشباب الساحل. ثم منح اروين التقدم مجددا للفريق الاصفر قبل نهاية الشوط الاول من وضعية تسلل.



واشرك “العهد” في الشوط الثاني لاعبه الجديد جورج فليكس ملكي.

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