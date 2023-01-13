ميسي سينضم إلى الهلال السعودي مقابل ملايين الدولارات سنوياً.. اليكم الرقم

ميسي الهلال

ذكرت بعض التقارير الإعلامية موضوع انضمام ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي مقابل 299 مليون دولار في السنة، ونقلت تقارير أخرى أن والد ووكيل ليونيل ميسي موجود في الرياض للتفاوض على عقد يجعل النجم الفائز بكأس العالم يكسب أكثر من كريستيانو رونالدو بأشواط.

أيضاً صفحة منبر الهلال على تويتر، وهي أكبر منصة مختصة بأخبار نادي الهلال، شاركت خبراً عاجلاً، قائلاً: “عاجل: مُمثل نادي الهلال متواجد في باريس لحسم صفقة الأسطورة ميسي”.

🚨 عاجل :



مُمثل نادي الهلال متواجد في باريس لحسم صفقة الأسطورة ميسي. pic.twitter.com/sOLEPnVOGd — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) January 12, 2023

وبحسب التقارير فإن ليونيل ميسي سيوقع على عقد بقيمة 299 مليون دولار سنويًا للانضمام إلى الهلال في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين. ومع ذلك، قد يكون هذا مقدمة لانتقال ليونيل ميسي كليا، مع انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف. لا تزال الاتصالات بين ليونيل ميسي والسعودية قائمة وذكرت صحيفة ديلي ميل أن والد ميسي، خورخي، موجود الأن في الرياض لإجراء محادثات مع الهلال بشأن عقد بقيمة 299 مليون دولار في السنة.

وبعد اكتمال الصفقة فسوف يكون ميسي في منافسة مباشرة مع خصمه منذ فترة طويلة كريستيانو رونالدو، وسيكون قد كسب أكثر بكثير من رونالدو مهاجم النصر الذي انضم حديثًا للنادي السعودي في بداية العام بعقد قيل إن قيمته 214 مليون دولار في السنة.

كريستيانو و ميسي

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان في يونيو، وكان من المتوقع أن يوقع تمديدًا من شأنه أن يلعب في الدوري الفرنسي.