مجموعة beIN تعلن عن تغطيتها المباشرة والحصرية للدورة الـ 111 من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس



الدوحة، قطر؛ 12 يناير 2023: أعلنت مجموعة beIN الإعلامية وقنواتهاالرياضية الرائدة beIN SPORTS عن تغطيتها المباشرة والحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدورة 111 من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، والتي تُقام بين 16 و29 يناير 2023.

وتعتزم المجموعة تغطية فعاليات البطولة باللغتين العربية والإنجليزية على أربع قنوات، بما يصل إلى 40 ساعة من البث اليومي المباشر. ويمكن لعشاق الكرة الصفراء، في دول المنطقة الـ 24، الاستمتاع بجميع فعاليات البطولة اعتباراً من الجولة الأولى التي تنطلق يوم الإثنين 16 يناير وصولا إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الأحد 29 يناير.

وتعرض beIN SPORTS 5، قناة التنس المخصصة للبطولة، جميع المبارياتوصولا الى الأدوار نصف النهائية والنهائية من ملعب رود لافر، مع تعليق باللغتين العربية والإنجليزية. وتبث قناة 6 beIN SPORTS من ملعب مارغريت كورت، وقناة beIN SPORTS 7 من ملعب جون كاين، بينما تقدم قناة beIN SPORTS 2 English تغطيةً عالميةً مع تعليق باللغة الإنجليزية لجميع المباريات.

وتترافق التغطية الحية مع تعليق مميز يقدمه أبرز خبراء الرياضة، من ضمنهم لاعب التنس المغربي السابق كريم العلمي، المصنف 25 عالمياً سابقاً؛ ولاعب التنس الكويتي عادل الشطي؛ واللاعبة التونسية السابقة سليمة صفر، ثاني أفضل لاعبة عربية ؛ ولاعب التنس المغربي السابق أنس العمراني؛ والمعلق الرياضي شادي صعيبي.

كما تقدم شبكة beIN SPORTS مجموعةً من الوثائقيات والتحليلات المتعلقة بالبطولة، وتغطيةً لأبرز أحداثها اليومية؛ ويُعرض أول وثائقي باللغة العربية يوم السبت 14 يناير، قبل انطلاق البطولة. كما تعرض الشبكة 14 حلقةً يوميةً لتغطية أبرز أحداث البطولة باللغة الإنجليزية اعتباراً من 16 يناير. وتقدّم الحلقات، مدة كل منها 26 دقيقة، ملخصاً لأهم لحظات المباريات ومتابعةً لمستجدات البطولة.

وتتضمن الحلقات الرئيسية حوارات تستمر ساعة واحدة؛ مثل حلقة تُعرض قبل البطولة يوم 14 يناير في الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة؛ واستوديو تحليل مباراة نصف نهائي السيدات يوم 26 يناير في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة؛ واستوديو تحليلي لمباراة نصف نهائي الرجال يوم 27 يناير في الساعة 05:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة؛ كما سيكون هناك أيضا استوديو تحليلي قبل وبعد نهائي السيدات يوم 28 يناير في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، والشيء ذاته بالنسبة لنهائي الرجال يوم 29 يناير في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة. وستقوم المذيعة وخبيرة التنس أريج سليم في مجموعة beIN بتقديم الأستوديوهات.

وتشهد الدورة الـ 111 من بطولة جراند سلام الكبرى، مشاركة أفضل اللاعبين في العالم للتنافس على جوائزها التي تزيد عن 100 مليون دولار أسترالي، والتي تشكل أكبر مجموع جوائز في تاريخ البطولة. ويحظى عشاق التنس بفرصة متابعة الإسباني رافاييل نادال في دفاعه عن لقبه في بطولة فردي الرجال، بينما تحاول البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، الحصول على لقب السيدات بعد اعتزال اللاعبة الأسترالية آشلي بارتي، حاملة لقب دورة عام 2022. كما يسعى نوفاك جوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً سابقاً، للحصول على لقبه العاشر وتعزيز رقمه القياسي في ملبورن بارك، بعد أن رفعت أستراليا إجراءات اللقاح الإلزامي ضد فيروس كورونا عن المسافرين؛ حيث لم يتمكن جوكوفيتش العام الماضي من المنافسة بعد دخول أراضيها دون تلقي اللقاح.

ويمكن للمشجعين العرب الاستمتاع بمتابعة اللاعبة التونسية أُنس جابر، التي حققت إنجازاً تاريخياً بكونها أول لاعبة تنس عربية وأفريقية تصل إلى نهائي بطولتيّ ويمبلدون وأمريكا المفتوحة. وأنهت النجمة التونسية موسم 2022 بتصنيف الثاني عالمياً، حيث تحاول الفوز بلقب إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى في البطولة القادمة في ملبورن بارك. كما تسعى أُنس لترك علامة فارقة في عالم التنس بفضل تصميمها وسجلها المذهل.

وتعرض شبكة beIN SPORTS بطولات التنس في المنطقة منذ سنوات كثيرة، حيث قامت الشبكة العالمية بتغطية بطولة أستراليا المفتوحة منذ عام 2005، إضافةً إلى بطولات رولان غاروس وويمبلدون وأمريكا المفتوحة؛ إلى جانب العديد من بطولات رابطة محترفي ومحترفات التنس.