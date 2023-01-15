بطولة كرة القدم: فوز الحكمة والتضامن وطرابلس

حقق التضامن صور فوزه الثاني تواليا في المرحلة الثانية ذهابا من سداسية الهبوط (مجموعة الفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12) بالدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم، على ضيفه الاخاء الاهلي عاليه 2 – 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب صور البلدي.

كذلك حقق طرابلس الرياضي فوزه الثاني على ضيفه السلام زغرتا 1 – 0 على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق الحكمة بيروت فوزا اول على ضيفه الصفاء 2 – 1.