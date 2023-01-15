بالصور: نجاح الأمسية القتالية الرياضية الدولية.. اليكم النتائج

ستظل الأمسية الرياضية القتالية التي نظمتها منظمة “آي. سي. أس” طويلاً في بال من واكب النزالات ال16 ،بين ابطال لبنانيين وابطال من12 جنسية أميركية واوروبية وآسيوية وافريقية ،والتي جرت في قاعة الشيخ بيار الجميّل التابعة لمدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت التي ارتدت حلّة رائعة بحضور اكثر من 4 آلاف متفرج من لبنان ومن عدد من الدول بحيث حضر الى لبنان مئات المشجعين من العديد من الدول لمواكبة النزالات ال16 في رياضتي الكيك بوكسينغ والمواي تاي.

نجاح جماهيري وفني وتنظيمي للأمسية القتالية الرياضية الدولية

التي نظّمتها "آي. سي. أس" بحضور اكثر من 4 آلاف متفرج pic.twitter.com/16b0MGuPag — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) January 15, 2023

وحضرت الحدث الكبير فاعليات رياضية وعسكرية وبلدية ورؤساء واعضاء اتحادات رياضية ورؤساء واعضاء اندية الى جانب مدعوين خاصين وكان في استقبالهم رئيس منظمة “آي سي أس” وليد عجاج ومديرها رياض الرطل مع وجود حشد من رجال الصحافة والاعلام من مؤسسات اعلامية عربية ودولية غطّى الحدث.

وتقاطر الجمهور الى الملعب قبل عدة ساعات من بدء النزالات التي جاءت قمة في الاثارة والتحدي والندية في حدث عالمي بشهادة كل من واكبه ان عبر المدرجات ام عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال التي نقلت النزالات مباشرة على الهواء في حدث هو الأكبر على مستوى الكيك بوكسينغ والمواي تاي يقام في لبنان والشرق الأوسط وفي ظل اجراءات تنظيمية لافتة ومؤثرات صوتية واضواء لايزر اضافت اجواء الحماس والحماوة على النزالات بعكس الطقس المناخي والبرد القارس في عز كانون الثاني.

وفي قراءة للنزالات التي اقيمت يمكن القول ان اللبنانيين اظهروا كفاءة كبيرة واجتاحوا الألقاب بشكل كبير وبرهن لاعبو وطن الأرز انهم ابطال فكانوا الأقوى شكيمة امام خصومهم الذين جاؤوا الى لبنان للفوز لكن خاب ظنهم في ظل سيطرة لبنانية لافتة ليخرج الجمهور اللبناني مسروراً لرؤية ابطال وطنهم يتوجّون بعدا أداء بطولي.

النتائج الكاملة

وفي ما يلي النتائج الكاملة للنزالات ال16:

*مواي تاي:

-وزن 81 كلغ:فاز خالد طراف(لبنان) على عمر مورينو(الولايات المتحدة)

-وزن 59 كلغ:فاز عبدالله اونداش(لبنان) على مارك بينيدو(اسبانيا)

-وزن 63.50 كلغ:فاز شاكسريور جوراييف(اوزباكستان) على عبد العزيز محمد(لبنان).

-وزن 81 كلغ:فاز رباح الحولي(لبنان) على جونيور نياتي(السنغال)

-وزن 75 كلغ:فاز احمد القاضي(لبنان) على علي شقير(لبنان)

-وزن 75 كلغ:فاز هشام سراج (لبنان) على علي عثمان(فلسطين)

-وزن 53كلغ:فاز رمضان اونداش(لبنان) على شاخروز دجوراييف(اوزباكستان)

– وزن 71 كلغ:فاز عمر حليمة (لبنان) على ناصر حسين(لبنان)

*الكيك بوكسينغ:

-وزن 72 كلغ:فاز يوسف عبود(لبنان) على اندريه موراليس(اسبانيا)

-وزن 72.5 كلغ:فاز فراس عيد(لبنان) على فوزي بلطجي(لبنان)

-وزن 81كلغ:فاز نسيب حمادة(لبنان) على عبدالله جبرين(الاردن)

-وزن 67 كلغ: فاز نبيل اسمر(المغرب) على ايليا كودين(روسيا)

-وزن 65 كلغ:فاز راني خطيب(لبنان) على ساليف ديالو(سويسرا)

-وزن 65 كلغ:فاز مصطفى يغمور(لبنان) على لوكاس فالتز(المانيا)

-وزن 60 كلغ:فاز وسيم ديب (لبنان) على حمزة صيداوي(فلسطين)

-وزن 65 كلغ:فاز محمد الدهني(لبناني) على حسن عياد(لبنان)