حكايات الناس

وفاة مشجع خلال مباراة كرة قدم وداخل الملعب مساء اليوم

By admin

شهدت مباراة فريق بلدية المحلة وفريق دكرنس بدوري الدرجة الثانية في مص، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بملعب نادي بلدية المحلة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وفاة مشجع بصورة مفاجئة متأثرا بإصابته بسكته قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية عقب إحراز فريق بلدية المحلة هدف التعادل في المباراة.

شهدت المباراة تقدم فريق دكرنس وعند إحراز بلدية المحلة لهدف التعادل أصيب مشجع يدعي سمير فاروق، لاعب سابق بنادي دكرنس ومن كبار مشجعي النادي ومقيم مدينة دكرنس بأزمة قلبية توفي علي أثرها في الحال.

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تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقله الي المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكد شهود العيان أن المشجع المتوفي مشهود له بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة ومن محبي ومشجعي فريق دكرنس وأنهم فوجئوا بسقوط في المدرجات أثناء المباراة وحاولوا افاقته إلا أنه كان قد فارق الحياة ولم تفلح محاولات إنقاذه بالمستشفى.

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