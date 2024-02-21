الطقس في لبنان مستقرّ وارتفاع بدرجات الحرارة بدءًا من هذا اليوم

الطقس
By moon
Join Cedar News Telegram

يسيطر على لبنان طقس مستقر نسبيًا اليوم، مع تقلبات جوية ضعيفة في الشمال، يليه استقرار كلي بدءًا من يوم غد الخميس ولأيام عدّة مع ارتفاع في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان بمنخفض جويّ الثلاثاء المقبل.

مواضيع متعلقة

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم.. إليكم تفاصيل طقس لبنان

انفراجات اليوم الاثنين… كيف هو طقس لبنان في الأيام…

مصلحة الأرصاد الجويّة: أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600…

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاربعاء:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠
٢- الجوّ: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لزخات مطر محلي في الشمال وبعد الظهر
٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الخميس : قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الجمعة : غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٥ بقاعاً وبين ٥ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

moon 17740 posts 0 comments
مواضيع تهمك
الطقس

كيف سيكون طقس لبنان في بداية الأسبوع؟

الطقس

المنخفض الجوي القادم من قبرص مستمر.. إليكم توقعات الطقس في لبنان

الطقس

هل تستمر الامطار؟.. اليكم طقس نهاية الاسبوع

الطقس

طريقا ضهر البيدر وترشيش – زحلة سالكتان أمام مختلف الآليّات

الطقس

الطقس في لبنان.. هكذا سيكون في الأيام المقبلة

الطقس

منخفض جوي يضرب لبنان.. اليكم طقس لبنان في الأيام المُقبلة

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

أمطار وعواصف وثلوج.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظر طقس لبنان

أمطار، ثلوج وحرارة منخفضة.. إليكم طقس لبنان للأيام المقبلة

الأب خنيصر: استعدوا لمنخفض جوّي قادم من ايطاليا واليونان..…

كيف سيكون طقس لبنان في نهاية الأسبوع؟

طقس لبنان: أمطار مع برق ورعد وثلوج على ارتفاع 1800 متر

1 من 269