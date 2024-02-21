الطقس في لبنان مستقرّ وارتفاع بدرجات الحرارة بدءًا من هذا اليوم

يسيطر على لبنان طقس مستقر نسبيًا اليوم، مع تقلبات جوية ضعيفة في الشمال، يليه استقرار كلي بدءًا من يوم غد الخميس ولأيام عدّة مع ارتفاع في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان بمنخفض جويّ الثلاثاء المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاربعاء:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠

٢- الجوّ: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لزخات مطر محلي في الشمال وبعد الظهر

٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الخميس : قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الجمعة : غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٥ بقاعاً وبين ٥ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/