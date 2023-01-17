لا تقدّم باتجاه إيجاد تسوية للوضع المتأزم في لبنان

أسرار
By admin

يعتقد دبلوماسي لبناني أن المناخات الدولية لا تُوحي بأي تقدّم باتجاه إيجاد تسوية ما للوضع المتأزم في لبنان.

اللواء

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