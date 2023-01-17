لا تقدّم باتجاه إيجاد تسوية للوضع المتأزم في لبنان أسرار By admin 01/17/2023 شارك يعتقد دبلوماسي لبناني أن المناخات الدولية لا تُوحي بأي تقدّم باتجاه إيجاد تسوية ما للوضع المتأزم في لبنان. اللواء مواضيع متعلقة احتمال انقطاع بطاقات تشريج “ألفا”… 01/17/2023 قبض الرواتب: «ابن ست وابن جارية» لدى المصارف 01/17/2023 خشية من ضياع العام الدراسي 01/17/2023 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارإيجادالمتأزمباتجاهتسويةتقدملبنانللوضع شارك
Comments are closed.