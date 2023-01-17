قبض الرواتب: «ابن ست وابن جارية» لدى المصارف أسرار By admin 01/17/2023 شارك لاحظ موظفون أن هناك لدى المصارف «ابن ست وابن جارية» في ما خص قبض الرواتب على منصة صيرفة بين 31200 و38000 ليرة لكل دولار. اللواء مواضيع متعلقة لا تقدّم باتجاه إيجاد تسوية للوضع المتأزم في لبنان 01/17/2023 احتمال انقطاع بطاقات تشريج “ألفا”… 01/17/2023 خشية من ضياع العام الدراسي 01/17/2023 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالرواتبالمصارفجارية شارك
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