خشية من ضياع العام الدراسي أسرار By admin 01/17/2023 شارك نُقل عن مسؤول تربوي رفيع خشيته من ضياع العام الدراسي بين وعود البنك الدولي وعجز الخزينة اللبنانية.￼￼ اللواء مواضيع متعلقة لا تقدّم باتجاه إيجاد تسوية للوضع المتأزم في لبنان 01/17/2023 احتمال انقطاع بطاقات تشريج “ألفا”… 01/17/2023 قبض الرواتب: «ابن ست وابن جارية» لدى المصارف 01/17/2023 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالدراسيالعام شارك
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