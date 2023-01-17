اجراءات لخفض سعر الصرف بغية إجراء عمليات بيع وشراء

انشغلت الأوساط المالية لمعرفة إمكان اتخاذ مصرف لبنان اجراءات يمكن ان تخفض سعر الصرف ولو لمدة محدودة بغية إجراء عمليات بيع وشراء في المدة الفاصلة.

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