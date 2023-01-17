اجراءات لخفض سعر الصرف بغية إجراء عمليات بيع وشراء أسرار By admin 01/17/2023 شارك انشغلت الأوساط المالية لمعرفة إمكان اتخاذ مصرف لبنان اجراءات يمكن ان تخفض سعر الصرف ولو لمدة محدودة بغية إجراء عمليات بيع وشراء في المدة الفاصلة. النهار مواضيع متعلقة لا تقدّم باتجاه إيجاد تسوية للوضع المتأزم في لبنان 01/17/2023 احتمال انقطاع بطاقات تشريج “ألفا”… 01/17/2023 قبض الرواتب: «ابن ست وابن جارية» لدى المصارف 01/17/2023 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارإجراءاجراءاتالصرفعملياتوشراء شارك
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