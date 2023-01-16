الوزير مصرّ على عدم حضور جلسة مجلس الوزراء

الوزير مصرّ على عدم حضور جلسة مجلس الوزراءأسرار By admin 01/16/2023 شارك جرت أكثر من محاولة لإصلاح ذات البين بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة ولكن لم يُكتب لها النجاح، بسبب إصرار الوزير على عدم حضور جلسة مجلس الوزراء!اللواء مواضيع متعلقة شخصية رسمية مستعدة لدخول السجن وجه آخر من وجوه الفساد نصف الغرامات من جيب الوزير، والباقي من خزينة الدولة! مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالوزراءالوزير شارك
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