الوزير مصرّ على عدم حضور جلسة مجلس الوزراء

أسرار
By admin
الوزراء

جرت أكثر من محاولة لإصلاح ذات البين بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة ولكن لم يُكتب لها النجاح، بسبب إصرار الوزير على عدم حضور جلسة مجلس الوزراء!

اللواء

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