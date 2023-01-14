تشبيه الوضع الراهن بالأحداث التي شهدها لبنان في السبعينات.. وتحذير

تشبيه الوضع الراهن بالأحداث التي شهدها لبنان في السبعينات.. وتحذيرأسرار By admin 01/14/2023 شارك شبّه مرجع سياسي بارز خلال زيارة تعزية، الوضع الراهن بالأحداث المتنقلة التي شهدها البلد من أحداث واعتداءات وفتن حصلت في السبعينات، محذّراً من مغبة ما يجري اليوم.النهار مواضيع متعلقة الوزير السابق خالد قباني يملك نسخة من محاضر الطائف فهل… كثافة عناصر غير لبنانية في بيروت؟ سبب تأجيل زيارة جبران باسيل إلى دمشق! مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالراهنالسبعينات..الوضعبالأحداثتشبيهشهدهالبنانوتحذير شارك
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