تشبيه الوضع الراهن بالأحداث التي شهدها لبنان في السبعينات.. وتحذير

شبّه مرجع سياسي بارز خلال زيارة تعزية، الوضع الراهن بالأحداث المتنقلة التي شهدها البلد من أحداث واعتداءات وفتن حصلت في السبعينات، محذّراً من مغبة ما يجري اليوم.

النهار