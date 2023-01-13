سبب تأجيل زيارة جبران باسيل إلى دمشق!

أسرار
By admin

يقال إنّ تقرّب رئيس «التيار الوطنيّ الحر» جبران باسيل من قطر ترك أثراً سلبياً على علاقته بالنظام السوري وهذا ما يفسّر تأجيل الزيارة التي سبق وأعلن عنها إلى دمشق.

نداء الوطن

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