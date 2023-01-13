سبب تأجيل زيارة جبران باسيل إلى دمشق!أسرار By admin 01/13/2023 شارك يقال إنّ تقرّب رئيس «التيار الوطنيّ الحر» جبران باسيل من قطر ترك أثراً سلبياً على علاقته بالنظام السوري وهذا ما يفسّر تأجيل الزيارة التي سبق وأعلن عنها إلى دمشق.نداء الوطن مواضيع متعلقة كثافة عناصر غير لبنانية في بيروت؟ النظام السوري يملك ورقة قوية نتيجة بقاء النازحين في لبنان… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارباسيلتأجيلجبرانزيارة شارك
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