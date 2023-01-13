وضع سوليدير ضمن الخطة الاقتصادية المرتبطة بالأملاك العامة؟

تبيّن أنّ مسألة انتهاء صلاحية شركة سوليدير قد سُحبت من التداول موقتا ليُصار إلى إدخال وضعية سوليدير ضمن الخطة الاقتصادية الشاملة المرتبطة بالأملاك والمرافق العامة.

نداء الوطن