وضع سوليدير ضمن الخطة الاقتصادية المرتبطة بالأملاك العامة؟

أسرار
By admin

تبيّن أنّ مسألة انتهاء صلاحية شركة سوليدير قد سُحبت من التداول موقتا ليُصار إلى إدخال وضعية سوليدير ضمن الخطة الاقتصادية الشاملة المرتبطة بالأملاك والمرافق العامة.

نداء الوطن

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