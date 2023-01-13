وضع سوليدير ضمن الخطة الاقتصادية المرتبطة بالأملاك العامة؟أسرار By admin 01/13/2023 شارك تبيّن أنّ مسألة انتهاء صلاحية شركة سوليدير قد سُحبت من التداول موقتا ليُصار إلى إدخال وضعية سوليدير ضمن الخطة الاقتصادية الشاملة المرتبطة بالأملاك والمرافق العامة.نداء الوطن مواضيع متعلقة كثافة عناصر غير لبنانية في بيروت؟ سبب تأجيل زيارة جبران باسيل إلى دمشق! مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالاقتصاديةالخطةالعامة؟المرتبطةبالأملاكسوليدير شارك
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