دعم من نهاد المشنوق وجبران باسيل لفيصل كرامي.. «جكارة» بنجيب ميقاتي

يتردّد أن الوزير السابق نهاد المشنوق حمّس النائب فيصل كرامي على الظهور الإعلامي بعد قبول المجلس الدستوري طعنه وإعلان فوزه بمقعد نيابي عن طرابلس.

ويؤكد متابعون أن المشنوق ساهم في تغطية نفقات مقابلة كرامي في قناة «ام تي في»، «جكارة» برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

كذلك يتردّد أنه للهدف نفسه، قدّم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساعدة قانونية لكرامي عبر فريق استشاري أعدّ الطعن المقدّم إلى المجلس الدستوري.

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