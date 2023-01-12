كلفة الانتخابات البلدية والاختيارية 15 مليون دولار.. فهل ستتأمن؟أسرار By admin 01/12/2023 شارك يتردد أنّ كلفة الانتخابات البلدية والاختيارية قد تتراوح بين 10 و15 مليون دولار وسيسعى وزير الداخلية بسام مولوي لتأمينها من الجهات المانحة.نداء الوطن مواضيع متعلقة دعم من نهاد المشنوق وجبران باسيل لفيصل كرامي.. «جكارة»… الاخبار: ميشال معوّض يبحث عن مخرجٍ لائق لانسحابه من معركة… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالانتخاباتالبلديةدولارستتأمن؟مليونوالاختيارية شارك
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