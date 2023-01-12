كلفة الانتخابات البلدية والاختيارية 15 مليون دولار.. فهل ستتأمن؟

أسرار
By admin

يتردد أنّ كلفة الانتخابات البلدية والاختيارية قد تتراوح بين 10 و15 مليون دولار وسيسعى وزير الداخلية بسام مولوي لتأمينها من الجهات المانحة.

نداء الوطن

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