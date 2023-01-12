سفارات أوروبية وأممية أوقفت مساعداتها لغالبية القوى السياسية

سفارات أوروبية وأممية أوقفت مساعداتها لغالبية القوى السياسيةأسرار By admin 01/12/2023 شارك علم أن معظم السفارات الأوروبية والأممية أوقفت مساعداتها لغالبية القوى السياسية والحزبية من خلال الجمعيات التابعة لها لدوافع سياسية ومالية.النهار مواضيع متعلقة دعم من نهاد المشنوق وجبران باسيل لفيصل كرامي.. «جكارة»… الاخبار: ميشال معوّض يبحث عن مخرجٍ لائق لانسحابه من معركة… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارأوروبيةأوقفتالسياسيةالقوىسفاراتلغالبيةمساعداتهاوأممية شارك
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