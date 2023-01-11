تمديد خدمة رياض سلامة ضمن صيغة اقتراح قانون؟

تداولت أوساط سياسية بصيغة تتضمن تمديد خدمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن صيغة اقتراح قانون التمديد لموظفي الفئة الاولى الذي يُناقش في المجلس النيابي حالياً.

نداء الوطن