تمديد خدمة رياض سلامة ضمن صيغة اقتراح قانون؟أسرار By admin 01/11/2023 شارك تداولت أوساط سياسية بصيغة تتضمن تمديد خدمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن صيغة اقتراح قانون التمديد لموظفي الفئة الاولى الذي يُناقش في المجلس النيابي حالياً.نداء الوطن مواضيع متعلقة دعم من نهاد المشنوق وجبران باسيل لفيصل كرامي.. «جكارة»… الاخبار: ميشال معوّض يبحث عن مخرجٍ لائق لانسحابه من معركة… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسراراقتراحتمديدسلامةقانون؟ شارك
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