تمديد خدمة رياض سلامة ضمن صيغة اقتراح قانون؟

أسرار
By admin

تداولت أوساط سياسية بصيغة تتضمن تمديد خدمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن صيغة اقتراح قانون التمديد لموظفي الفئة الاولى الذي يُناقش في المجلس النيابي حالياً.

نداء الوطن

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