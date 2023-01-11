أرباح يومية بعشرات ألوف الدولارات بالتوظيف في منصات صيرفة

دخل مقاولون ومهاجرون في توظيف مالي، كل حسب معطياته، في منصات صيرفة، وفي أكثر من فرع، حيث توجد حسابات، الأمر الذي وفَّر لبعضهم أرباحاً يومية بعشرات ألوف الدولارات، .

“اللواء”