أرباح يومية بعشرات ألوف الدولارات بالتوظيف في منصات صيرفة

أسرار
By admin

دخل مقاولون ومهاجرون في توظيف مالي، كل حسب معطياته، في منصات صيرفة، وفي أكثر من فرع، حيث توجد حسابات، الأمر الذي وفَّر لبعضهم أرباحاً يومية بعشرات ألوف الدولارات، .

“اللواء”

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