وائل كفوري يثير جدلا واسعا.. ماذا فعل على متن الطائرة؟

فنون
By moon
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يحظى المغني اللبناني وائل كفوري بجماهيرية كبيرة، داخل لبنان وخارجها، إذ نجح في العبور للجمهور بسبب صوته العذب واختياراته الفنية الذكية.

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ويتابع وائل كفوري آلاف الجماهير، ولذا تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بنشر فيديو، عبر حسابه في تطبيق “إنستغرام” ظهر خلاله وهو يدخن سيجارة على متن طائرته الخاصة.

وأرفق كفوري الفيديو بتعليق غامض، الأمر الذي أثار دهشه محبيه إذ كتب جملة “26 ثانية”.

وفور النشر، انهالت التعليقات التي تشيد بوسامة النجم اللبناني، وتطالبه أيضا بالتوقف عن التدخين حفاظا على حياته وصوته، كما تساءل المتابعون عن المقصود من جملة “26 ثانية” وهل هي أغنية جديدة أم لا؟.

من هو وائل كفوري؟

اسمه (ميشل إيميل كفوري) الشهير بوائل كفوري، ومن مواليد 14 سبتمبر/أيلول 1974، بمنطقة “زحلة” في لبنان، شجعته أسرته على الغناء

وبدأ مشواره بالمشاركة في مسابقة “ستديو الفن” الذي ضم مجموعة من الأصوات الرائعة، مثل ديانا حداد، إليسا، كاتيا حرب، لكن وائل كفوري نجح في الفوز بالميدالية الذهبية.

تألق وائل كفوري، بعد ذلك وطرح 17 ألبوما غنائيا وحققت أغلبها نجاحا كبيرا وقت طرحها، منها “شو رأيك، الغرام المستحيل، حكاية عاشق، سألوني، ميت فيكي، شباك الحب”.

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