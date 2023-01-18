بالفيديو: كيم كارداشيان تتحول إلى مهرجة في “تيك توك”

تحولت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان إلى مهرجة بمشاركتها في مسابقة فكاهية على تطبيق ”تيك توك“، قامت خلاله بوضع ماكياج مثير للضحك على وجهها.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إلى أن النجمة البالغة من العمر 42 عاما تركت معجبيها في ”حالة هستيرية“ بعد أن وضعت مكياجا رخيصا مكتملًا مع حواجب مرسومة فوق عيتيها لتقليد فتيات ”تشاف“ وهو تعبير بريطاني للفتيات البذيئات.

بينما بدا أن فيديو كيم بمثابة حفر على أختها كايلي جينر، إلا أن المعجبين كانوا أقل صدمة من العداء وأكثر من رحيل كيم عن بريقها المعتاد.

وذكرت الصحيفة أن عددا كبيرا من المستخدمن أطلقوا على كارداشيان ”ملكة تيك توك“ بعد أن ظهرت في لقطات فيديو مثيرة للضحك.

وقالت مستخدمة: ”كيم كارداشيان أصبحت بدون قصد ملكة تيك توك.. أنا أعيش من أجل ان اراها وهي تضع هذا الماكياج المضحك“. فيما قال آخر ”كيم كارداشيان تتألق بشخصية ميلي ب (مغني الراب الإنجليزي)“.. الإنترنت لا تتوقف عن صدمتي أبدًا“؛ لقد استيقظت على رؤية النجمة تغني مثل ميلي بي وتضع مكياجها مثل الفتيات الشريرات البذيئات“.

وعلق آخر قائلا: ”لم أتوقع أن أرى كيم وهي تفعل ذلك.. إلا أني رأيتها بالفعل على تيك توك وهي تضع هذا المكياج وتتصرف مثل فتيات تشاف“.

وأوضحت الصحيفة أنه بينما كان فيديو كيم مضحكًا، فقد يكون له معنى أعمق نظرًا لكونها في خضم نزاع على وسائل التواصل الاجتماعي مع أختها الصغرى كايلي (25 عامًا).

وقالت الصحيفة: ”بعد أن ابتعدت عن بريقها الكلاسيكي لإضفاء مظهر مكياج ”سيء“، لم تستخدم كيم سوى مستحضرات كايلي لتحقيق هذا الهدف“.

وأشارت إلى أن الأم لأربعة أطفال بدأت مقطع الفيديو وهي شبه عارية بينما كانت تربط شعرها الأسود الطويل في كعكة ثم قامت بملء حواجبها بقلم رصاص أسود ما خلق تأثيرًا يشبه الوهج قبل مزج اللون الخاطئ لكريم الأساس على وجهها.

بعد ذلك قامت كيم بوضع كمية كبيرة من خافي الشحوب تحت عينيها وبالكاد قامت بمزجها قبل وضع مسحوق أبيض صارخ.

وباستخدام عصا كونتور من خط KKW Beauty الذي انتهى الآن، رسمت كيم خطًّا بنيًّا سميكًا تحت عظام وجنتيها.