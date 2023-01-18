مسلمة ولا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية.. الملكة ياسمينا زيتون.. تردّ

ردت ملكة جمال لبنان 2022 ياسمينا زيتون على رسائل وُجهت لها من قِبل متابعيها، عقب مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، ومنها:“انت مسلمة ولا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية”.

وقالت ياسمينا زيتون:” لكل فتاة هناك، لا أحد يستطيع أن يقيدك أو يشكل حياتك. لقد تلقيت عدة رسائل مثل: كفتاة مسلمة، لا يجب أن تمشي على مسرح ملكة جمال الكون. أنا هنا، فخورة بما أنا عليه! وسأستمر في السير نحو أحلامي وأجعل بلدي فخوراً”.

يذكر أن ياسمينا لم يحالفها الحظ في المسابقة، وقد فازت الأميركية آر بوني غابرييل باللقب.