اليسا تثير قلق متابعيها بشأن حالتها الصحية.. ومغردون: ترجعيلنا بالف خير

أثارت النجمة اللبنانية إليسا، قلق متابعيها حول حالتها الصحية، بعد أن أعلنت توجهها إلى الولايات المتحدة الأميركية من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“.

وما زاد من قلق جمهورها وتساؤلاتهم حول حالتها الصحية، هو تغريدة المدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة ”روتانا“ طوني سمعان، حول ذهابها لأميركا، حيث كتب: ”أطيب تمنياتي لك بالشفاء السريع والكامل يا عزيزتي“.

وبعد كثرة تساؤلات جمهور النجمة اللبنانية عن حالتها الصحية، وسبب ذهابها لأميركا، ردت إليسا على متابعيها من خلال تغريدة، أكدت خلاها أنها ستخضع لعملية جراحية صغيرة في يدها.

وطمأنت إليسا جمهورها أن الرحلة سريعة ولا داعي للقلق حول حالتها الصحية.

وكتبت باللغة الإنجليزية: ”أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة ليدي. لا داعي للقلق أو الذعر. شكرا لسؤالكم. أحبكم“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها النجمة اللبنانية عملية جراحية في يدها، فسبق أن خضعت إلى جراحة في يدها، عام 2019، في بلجيكا، نتيجة انحباس السوائل في يديها كعرض جانبي لعملية تعافيها من سرطان الثدي.

وعانت إليسا من تورم يدها اليمنى مجدداً، في عام 2021، ولوحظ ذلك في الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث خضعت للجراحة ولرحلة علاجية طويلة بين بروكسل وألمانيا.

وكانت إليسا اكتشفت بداية إصابتها بسرطان الثدي، في عام 2017، وتمكنت بصلابتها وإيمانها من التغلب على المرض، لتبدأ معاناتها مع مشكلة احتباس المياه في الجسم نتيجة العملية الجراحية التي خضعت لها لإزالة الورم واستئصال 7% من الغدد الليمفاوية وهو ما يتسبب في تورم يدها اليمنى.

يا عم سلامتك ولا بتعرف يعني غلاوتك

ده أنت غلاوتك قد الدنيا

وكل حلاوة الدنيا حلاوتك 💓🥹🫶🏻🫶🏻

الله يحميكي ويكون معك دايما وتنجح العملية انشالله وترجعيلنا بالف خير يا اغلى شي بحياتنا 🙏@elissakh #we_love_you_elissa pic.twitter.com/hb4UwVpmPp — 𝓙𝓲𝓱𝓪𝓷𝓮 🤎 (@elissajoujou) January 17, 2023

ومن المعروف أنه عقب إعلان إليسا، عن إصابتها وشفائها من المرض بفيديو كليب أغنية ”إلى كل إلي بحبوني“ في عام 2018، تم تعيينها سفيرة لحملة التوعية من سرطان الثدي لأكثر من حملة وطنية وتوعوية في لبنان والعالم العربي.

وفي الشأن الفني، تستعد إليسا لاحياء حفل ”عيد الحب“ في شباط/ فبراير الشهر المقبل، في قاعة السفراء في كازينو لبنان، إلى جانب الفنان مروان خوري.